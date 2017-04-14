Миколаєвець намагався вивезти до РФ обладнання військового призначення
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Оперативники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та за сприяння адміністрації державного підприємства "Зоря"—"Машпроект" затримали працівника дежпідприємства та місцевого ділка, які намагалися вивезти з території заводу до Російської Федерації три агрегати, призначені для контролю температури газу у газотурбінних двигунах загальною вартістю 124 тис.грн. Про це УНН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Миколаївській області.
“Крім того зловмисники намагалися вивезти 86 сопел до форсунок для газотурбінних двигунів, а також штампи і печатки, що мали б легітимізувати перед іноземною стороною викрадені комплектуючі”, — йде мова в повідомлені.
Крадії діяли на замовлення громадянина РФ, представника комерційної структури, пов’язаної з військово-промисловим комплексом та газотранспортуючими компаніями Росії.
Під час обшуків за місцем мешкання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили значну кількість обладнання, комплектуючих, а також креслення та специфікації, що підприємство раніше постачало на замовлення російської сторони.
Відкрито кримінальне провадження за ст.191 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.
Раніше УНН повідомляв, на Києвщині затримали громадянина РФ зі зброєю та вибухівкою.