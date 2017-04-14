Николаевец пытался вывезти в РФ оборудования военного назначения
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Оперативники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации государственного предприятия “Заря” — “Машпроект” задержали работника госпредприятия и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода в Российской Федерации три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в газотурбинных двигателях общей стоимостью 124 тыс. грн Об этом УНН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области.
“Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для газотурбинных двигателей, а также штампы и печати, которые должны легитимизировать перед иностранной стороной похищены комплектующие”, — говорится в сообщении.
Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортуючимы компаниями России.
Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.
Открыто уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее сообщал, на Киевщине задержали гражданина РФ с оружием и взрывчаткой .