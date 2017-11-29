Михайлівську вулицю в Києві перекрили для облаштування новорічного містечка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вулицю Михайлівську в столиці вже перекрили для облаштування там новорічного містечка. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Вулиця Михайлівська в напрямку від Михайлівськой площі до Софіївськоі площі в одну сторону не доступна для проїзду.
Працівники патрульної поліції повідомили, що рух вулицею відкриють вже в кінці січня, коли завершаться святкування, і містечко демонтують.
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Як повідомляв УНН, під час новорічно-різдвяних свят у столиці хочуть влаштувати романтичне європейське містечко зі збереженням українських традицій святкування.