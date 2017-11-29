Михайлівську вулицю в Києві перекрили для облаштування новорічного містечка

Вулиця Михайлівська в напрямку від Михайлівськой площі до Софіївськоі площі в одну сторону не доступна для проїзду.

Працівники патрульної поліції повідомили, що рух вулицею відкриють вже в кінці січня, коли завершаться святкування, і містечко демонтують.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, коли до Києва прибуде головна ялинка країни

Як повідомляв УНН, під час новорічно-різдвяних свят у столиці хочуть влаштувати романтичне європейське містечко зі збереженням українських традицій святкування.