Михайловскую улицу в Киеве перекрыли для обустройства новогоднего городка

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 63319 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 43357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 53395 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112218 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113734 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139714 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107297 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108726 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113327 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
Михайловскую улицу в Киеве перекрыли для обустройства новогоднего городка

Михайловскую улицу в Киеве перекрыли для обустройства новогоднего городка

Киев  •  УНН

 • 12477 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Улицу Михайловскую в столице уже перекрыли для обустройства там новогоднего городка. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Улица Михайловская в направлении от Михайловской площади до Софийской площади в одну сторону не доступна для проезда.

Сотрудники патрульной полиции сообщили, что движение по улице откроют уже в конце января, когда завершатся празднования, и городок демонтируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда в Киев прибудет главная елка страны

Как сообщал УНН, во время новогодних и рождественских праздников в столице хотят устроить романтический европейский городок с сохранением украинских традиций празднования.

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