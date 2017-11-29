Михайловскую улицу в Киеве перекрыли для обустройства новогоднего городка

Улица Михайловская в направлении от Михайловской площади до Софийской площади в одну сторону не доступна для проезда.

Сотрудники патрульной полиции сообщили, что движение по улице откроют уже в конце января, когда завершатся празднования, и городок демонтируют.

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Как сообщал УНН, во время новогодних и рождественских праздников в столице хотят устроить романтический европейский городок с сохранением украинских традиций празднования.