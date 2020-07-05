Михайличенко про гру з "Шахтарем": ми повністю програли перший тайм

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Головний наставник "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував результат поєдинку проти "Шахтаря" (2:3), передає УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

“Ми не налаштовувалися набирати одне очко, ми хотіли грати на перемогу і знаємо цінність кожного очка в цьому матчі. Напевно, у першому таймі були трохи скутими, і цей результат усе-таки тиснув на нас. Але тут потрібно визнати, що ми повністю програли перший тайм, і деякі помилки, особливо в першому таймі, призвели до пропущеного м’яча”, — розпочав коуч.

Михайличенко залишився задоволеним виступом підопічних у другій половині та побідкався на неуважність колективу у захисті.

“У другому таймі хлопці заграли так, як вони можуть, як вони повинні грати, але, на жаль, може, не вистачило уваги, насамперед в обороні. Напевно, бажання здобути перемогу було прерогативою, і тому пропустили ще один м’яч. Так, ми дуже ускладнили собі ситуацію в боротьбі за друге місце, але все, як і раніше, залежить тільки від нас. Наразі ми повністю переключилися на Кубок України. Така ситуація, що потрібно швидко забувати перемоги і поразки і йти далі, тому що часу на якісь емоції, розлади ще чогось, просто немає. Треба рухатися далі”, — підкреслив наставник.

Також Михайличенко оцінив виступ 20-рінчого центрбека Олександра Сироти.

“Я думаю, що він молодець, зіграв так, як потрібно. Видно було, що він хвилювався, ще немає повністю зіграності. Такої лінії оборони не було в жодній офіційній грі, і на тренуваннях досягти цього практично неможливо. Він молодець і мені здається, що якщо він і далі буде працювати, то у нього багато що вийде”, — підсумував тренер.

Нагадаємо, що “динамівці” на два очки випереджають “Зорю” у боротьбі за друге місце, але у луганчан гра у запасі.

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