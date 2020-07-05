Михайличенко об игре с "Шахтером": мы полностью проиграли первый тайм

"Мы не настраивались набирать одно очко, мы хотели играть на победу и знаем ценность каждого очка в этом матче. Наверное, в первом тайме были немного скованными, и этот результат все-таки давил на нас. Но здесь нужно признать, что мы полностью проиграли первый тайм, и некоторые ошибки, особенно в первом тайме, привели к пропущенному мячу", - начал коуч.

Михайличенко остался доволен выступлением подопечных во второй половине и пожаловался на невнимание коллектива в защите.

"Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут, как они должны играть, но, к сожалению, может, не хватило внимания, прежде всего в обороне. Наверное, желание одержать победу было прерогативой, и поэтому пропустили еще один мяч. Да, мы очень усложнили себе ситуацию в борьбе за второе место, но все по-прежнему, зависит только от нас. Сейчас мы полностью переключились на Кубок Украины. Такая ситуация, нужно быстро забывать победы и поражения и идти дальше, потому что времени на какие-то эмоции, расстройства еще чего, просто нет. Надо двигаться дальше", - подчеркнул наставник.

Также Михайличенко оценил выступление 20-летнего центрбэка Александра Сироты.

"Я думаю, что он молодец, сыграл так, как нужно. Видно было, что он волновался, еще нет полностью сыгранности. Такой линии обороны не было ни в одной официальной игре, и на тренировках добиться этого практически невозможно. Он молодец и мне кажется, что если он и дальше будет работать, то у него многое получится", - подытожил тренер.

Напомним, что "динамовцы" на два очка опережают "Зарю" в борьбе за второе место, но у луганчан игра в запасе.