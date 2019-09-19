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Михайличенко охарактеризував першого суперника "Динамо" в ЛЄ

Михайличенко охарактеризував першого суперника "Динамо" в ЛЄ

Київ • УНН

 • 10882 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився очікуваннями перед стартом столичного клубу у Лізі Європи проти шведського "Мальме". Слова фахівця наводить клубний сайт "біло-синіх", передає УНН.

Наставник назвав групу В рівною та виділив досвід у шведському колективі.

“Група в нас рівна, хороша, і ми готувалися поки лише до гри з „Мальме“. Ми переглянули і вивчили суперника. Команда цікава, досвідчена, середній вік у якій — близько 30 років. Тому ж Розенбергу 37 років, він як другий тренер на полі, Крістенсен, Бачиру... Команда виглядає цілісно, має відмінну фізичну підготовку. Як загалом і всі команди зі Скандинавії. Плюс „Мальме“ - вони ще й тактично підковані”, — підкреслив коуч.

Зазначимо, що іншими учасниками квартету В, де виступатиме “Динамо”, є “Копенгаген” і “Лугано”.

Додамо також, матч “Динамо” — “Мальме” стартуватиме сьогодні на НСК “Олімпійський” о 19:55.

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