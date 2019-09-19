Михайличенко охарактеризовал первого соперника "Динамо" в ЛЕ

Наставник назвал группу В равной и выделил опыт в шведском коллективе.

"Группа у нас равная, хорошая, и мы готовились пока только к игре с "Мальме". Мы пересмотрели и изучили соперника. Команда интересная, опытная, средний возраст в которой - около 30 лет. Поэтому же Розенбергу 37 лет, он второй тренер на поле, Кристенсен, Бачиру ... Команда выглядит целостно, имеет отличную физическую подготовку. Как в целом и все команды из Скандинавии. Плюс "Мальме" - они еще и тактически подкованы", - подчеркнул коуч.

Отметим, что другими участниками квартета В, где будет выступать "Динамо", является "Копенгаген" и "Лугано".

Добавим также, матч "Динамо" - "Мальме" стартует сегодня на НСК "Олимпийский" в 19:55.