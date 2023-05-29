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Мігранти з дітьми застрягли біля прикордонної стіни Польщі. білорусь не дає їм повернутись назад

Мігранти з дітьми застрягли біля прикордонної стіни Польщі. білорусь не дає їм повернутись назад

Київ • УНН

 • 688359 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Група приблизно з 30 мігрантів, які шукають притулку, включаючи маленьких дітей, на три дні застрягла біля прикордонної стіни Польщі з білоруссю, заявили польські правозахисники, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Хоча мігранти перебували за межами прикордонної стіни Польщі, активісти Grupa Granica (Прикордонна група) заявили, що вони знаходяться на території Польщі, і білорусь не дозволяє їм повернутися.

"У білорусі небезпечно", - заявила активістка Марта Станішевська.

"Білоруські служби, як нам розповіла ця група, погрожують їм, що якщо вони повернуться, то будуть побиті або вони їх уб'ють", - сказала Станішевська Associated Press.

За словами Станішевської, мігранти кажуть, що серед них кілька хворих, одна дівчинка з хворим зубом, а дітей покусали комарі.

Представник офісу омбудсмена Польщі відвідав і поговорив із групою в неділю, але пізніше повідомив журналістам, що рішення про те, чи впускати їх у країну належить Польській прикордонній службі.

"Якщо ці особи справді перебувають під юрисдикцією (польської) прикордонної служби і заявляють про свою готовність звернутися за міжнародним захистом, то такі заяви мають бути прийняті", - сказав Мацей Гжесковяк.

Що передувало

Минулого року Польща звела майже 190 кілометрів високої металевої стіни, призначеної для того, щоб зупинити тисячі мігрантів з Азії та Африки, які в'їжджають у країну з білорусі.

Європейський союз звинуватив авторитарного президента олександра лукашенка у підтримці незаконного перетину кордону у відповідь на санкції ЄС. лукашенко заперечує заохочення міграції до Європи.

Найвпливовіший політик Польщі, голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський нещодавно заявив, що будівництво стіни було гарним рішенням. На його думку, це захищає Польщу та ЄС від ворожих дій білорусі та росії.

За даними прикордонної служби, попри стіну, до 150 мігрантів різних національностей, часто з російськими візами у документах, щодня намагаються нелегально потрапити до Польщі.

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