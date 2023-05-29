Мигранты с детьми застряли у пограничной стены Польши. беларусь не дает им вернуться обратно

Детали

Хотя мигранты находились за пределами пограничной стены Польши, активисты Grupa Granica (Пограничная группа) заявили, что они находятся на территории Польши, и беларусь не позволяет им вернуться.

"В беларуси опасно", — заявила активистка Марта Станишевская.

"Белорусские службы, как нам рассказала эта группа, угрожают им, что если они вернутся, то будут избиты или они их убьют", — сказала Станишевская Associated Press.

По словам Станишевской, мигранты говорят, что среди них несколько больных, одна девочка с больным зубом, а детей покусали комары.

Представитель офиса омбудсмена Польши посетил и поговорил с группой в воскресенье, но позже сообщил журналистам, что решение о том, впускать ли их в страну принадлежит Польской пограничной службе.

"Если эти лица действительно находятся под юрисдикцией (польской) пограничной службы и заявляют о своей готовности обратиться за международной защитой, то такие заявления должны быть приняты", - сказал Мацей Гжесковяк.

Что предшествовало

В прошлом году Польша возвела почти 190 километров высокой металлической стены, предназначенной для того, чтобы остановить тысячи мигрантов из Азии и Африки, въезжающих в страну из беларуси.

Европейский союз обвинил авторитарного президента александра лукашенко в поддержке незаконного пересечения границы в ответ на санкции ЕС. лукашенко отрицает поощрение миграции в Европу.

Самый влиятельный политик Польши, председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский недавно заявил, что строительство стены было хорошим решением. По его мнению, это защищает Польшу и ЕС от враждебных действий беларуси и россии.

По данным пограничной службы, несмотря на стену, до 150 мигрантов разных национальностей, часто с российскими визами в документах, ежедневно пытаются нелегально попасть в Польшу.