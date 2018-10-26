Microsoft створила банкомат з видачею грошей без банківської карти

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Компанія Microsoft і Національний банк Австралії (NAB), використовуючи хмарні технології, штучний інтелект і біометричні технології, розробили банкомат без слоту для пластикової банківської картки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ChannelLife Australia.