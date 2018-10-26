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Microsoft створила банкомат з видачею грошей без банківської карти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Компанія Microsoft і Національний банк Австралії (NAB), використовуючи хмарні технології, штучний інтелект і біометричні технології, розробили банкомат без слоту для пластикової банківської картки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ChannelLife Australia.

Банкомат створений з використанням Azure Cognitive Services.

Клієнти зможуть знімати готівку у банкоматі за допомогою технології розпізнавання обличчя і PIN-коду.

Як повідомляється, концепція була розроблена виключно для дослідження досвіду використання цієї технології клієнтами.

Банкомат, що використовує Azure Cognitive Services, не зберігає зображення, а лише біометричні дані, і дані надійно зберігаються на хмарній платформі Microsoft. Вони будуть видалені після експерименту. Ця інформація буде використовуватися лише з метою аутентифікації клієнта і без будь-яких інших цілей, пише видання.

Додамо, Azure Cognitive Services - це API-інтерфейси, пакети SDK і служби, які допомагають створювати інтелектуальні додатки розробникам без досвіду роботи із засобами штучного інтелекту та обробки і аналізу даних. Воно дозволяє розробникам додавати у додатки інтелектуальні функції, наприклад визначення емоцій і відео, візуальне розпізнавання, а також розпізнавання обличчя, мовлення і мови. Завдання Azure Cognitive Services - допомогти розробникам створювати додатки, які вміють бачити, чути, розмовляти і навіть в деякій мірі думати. 

Нагадаємо, Microsoft встановила камери в підводному дата-центрі для спостереження за морем онлайн.

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