Microsoft создала банкомат с выдачей денег без банковской карты

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15512 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109275 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117342 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155921 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148521 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138433 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129175 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174329 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Microsoft создала банкомат с выдачей денег без банковской карты

Microsoft создала банкомат с выдачей денег без банковской карты

Киев  •  УНН

 • 6640 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Компания Microsoft и Национальный банк Австралии (NAB), используя облачные технологии, искусственный интеллект и биометрические технологии, разработали банкомат без слота для пластиковой банковской карты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ChannelLife Australia.

Банкомат создан с использованием Azure Cognitive Services. 

Клиенты смогут снимать наличные в банкомате с помощью технологии распознавания лиц и PIN-кода.

Как сообщается, концепция была разработана исключительно для исследования опыта использования этой технологии клиентами.

Банкомат, использующий Azure Cognitive Services, не сохраняет изображения, а только биометрические данные, и данные надежно хранятся на облачной платформе Microsoft. Они будут удалены после эксперимента. Эта информация будет использоваться только с целью аутентификации клиента и без каких-либо иных целей, пишет издание.

Добавим, Azure Cognitive Services - это API-интерфейсы, пакеты SDK и службы, которые помогают создавать интеллектуальные приложения разработчикам без опыта работы со средствами искусственного интеллекта и обработки и анализа данных. Оно позволяет разработчикам добавлять в свои приложения интеллектуальные функции, например определение эмоций и видео, визуальное распознавание, а также распознавание лиц, речи и языка. Задача Azure Cognitive Services - помочь разработчикам создавать приложения, которые умеют видеть, слышать, разговаривать и даже в некоторой степени размышлять. 

Напомним, Microsoft установила камеры в подводном дата-центре для наблюдения за морем онлайн.

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