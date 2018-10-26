Microsoft создала банкомат с выдачей денег без банковской карты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Компания Microsoft и Национальный банк Австралии (NAB), используя облачные технологии, искусственный интеллект и биометрические технологии, разработали банкомат без слота для пластиковой банковской карты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ChannelLife Australia.
Банкомат создан с использованием Azure Cognitive Services.
Клиенты смогут снимать наличные в банкомате с помощью технологии распознавания лиц и PIN-кода.
Как сообщается, концепция была разработана исключительно для исследования опыта использования этой технологии клиентами.
Банкомат, использующий Azure Cognitive Services, не сохраняет изображения, а только биометрические данные, и данные надежно хранятся на облачной платформе Microsoft. Они будут удалены после эксперимента. Эта информация будет использоваться только с целью аутентификации клиента и без каких-либо иных целей, пишет издание.
Добавим, Azure Cognitive Services - это API-интерфейсы, пакеты SDK и службы, которые помогают создавать интеллектуальные приложения разработчикам без опыта работы со средствами искусственного интеллекта и обработки и анализа данных. Оно позволяет разработчикам добавлять в свои приложения интеллектуальные функции, например определение эмоций и видео, визуальное распознавание, а также распознавание лиц, речи и языка. Задача Azure Cognitive Services - помочь разработчикам создавать приложения, которые умеют видеть, слышать, разговаривать и даже в некоторой степени размышлять.
Напомним, Microsoft установила камеры в подводном дата-центре для наблюдения за морем онлайн.