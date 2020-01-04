Microsoft припинить підтримку Windows 7 з 14 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Корпорація Microsoft 14 січня припинить підтримку операційної системи Windows 7. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Microsoft.
Комп'ютери, що працюють на Windows 7, не перестануть працювати, однак припиниться технічна підтримка і оновлення програмного забезпечення.
Крім того, користувачі застарілої системи перестануть отримувати оновлення та виправлення системи безпеки. Все це підвищує загрозу вірусів та шкідливих програм.
Windows 7 була випущена більше 10 років тому - 22 жовтня 2009 року.
Компанія рекомендує користувачам перейти на Windows 10, помінявши пристрій для сумісності, якщо необхідно.
Нагадаємо, WhatsApp перестане працювати у мільйонів користувачів Android та iOS з 2020 року.