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Microsoft припинить підтримку Windows 7 з 14 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Корпорація Microsoft 14 січня припинить підтримку операційної системи Windows 7. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Microsoft.

Комп'ютери, що працюють на Windows 7, не перестануть працювати, однак припиниться технічна підтримка і оновлення програмного забезпечення.

Крім того, користувачі застарілої системи перестануть отримувати оновлення та виправлення системи безпеки. Все це підвищує загрозу вірусів та шкідливих програм.

Windows 7 була випущена більше 10 років тому - 22 жовтня 2009 року.

Компанія рекомендує користувачам перейти на Windows 10, помінявши пристрій для сумісності, якщо необхідно.

Нагадаємо, WhatsApp перестане працювати у мільйонів користувачів Android та iOS з 2020 року.

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