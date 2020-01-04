Microsoft прекратит поддержку Windows 7 с 14 января
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Корпорация Microsoft 14 января прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Microsoft.
Компьютеры, работающие на Windows 7, не перестанут работать, однако прекратится техническая поддержка и обновление программного обеспечения (ПО).
Кроме того, пользователи устаревшей системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности. Все это повышает угрозу вирусов и вредоносного ПО.
Windows 7 была выпущена больше 10 лет назад – 22 октября 2009 года.
Компания рекомендует пользователям перейти на Windows 10, поменяв устройство для совместимости, если необходимо.
Напомним, WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Android и iOS с 2020 года.