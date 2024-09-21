Microsoft обрав сумнозвісний ядерний об'єкт для виробництва енергії для ШІ
Київ • УНН
Американська АЕС Три-Майл-Айленд готується до повторного відкриття у 2028 році. Microsoft підписав 20-річний контракт на закупівлю електроенергії для забезпечення своїх зростаючих потреб у енергії для центрів обробки даних ШІ.
Американська електростанція на острові Три-Майл-Айленд, де сталася найстрашніша ядерна аварія в історії США, готується до повторного відкриття, на тлі того, як Microsoft шукає способи задовольнити свої потреби, що зростають, в енергії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Технологічний гігант заявив, що підписав 20-річний контракт на закупівлю електроенергії на станції у Пенсільванії, яка знову відкриється у 2028 році після удосконалень.
Угода покликана забезпечити організацію чистим джерелом енергії у міру розширення енергоємних центрів обробки даних для штучного інтелекту (ШІ).
Наразі план буде спрямований на схвалення регулюючих органів.
Власник станції Constellation Energy заявив, що реактор, який він планував перезапустити, знаходиться поряд з блоком, який постраждав в аварії 1979 року, але "повністю незалежний" від нього.
Повторне відкриття станції додасть понад 800 мегават безвуглецевої електроенергії в мережу, генеруючи мільярди доларів у вигляді податків та іншої економічної діяльності, згідно з дослідженням The Brattle Group, на яке посилається Constellation.
Доповнення
Microsoft - не єдина технологічна компанія, яка звертається до ядерної енергетики зі зростанням своїх енергетичних потреб. Раніше цього року Amazon також підписала угоду, яка включає покупку ядерної енергії для живлення центру обробки даних. Зараз ці плани перебувають під пильною увагою регуляторів.
Довідково
Одна з найбільших аварій в історії ядерної енергетики сталася 28 березня 1979 року на АЕС Три-Майл-Айленд, розташованій на річці Саскуеханна, неподалік від Гаррісберга.