Microsoft выбрал печально известный ядерный объект для производства энергии для ИИ

Американская электростанция на острове Три-Майл-Айленд, где произошла самая страшная ядерная авария в истории США, готовится к повторному открытию, на фоне того, как Microsoft ищет способы удовлетворить свои растущие потребности в энергии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Технологический гигант заявил, что подписал 20-летний контракт на закупку электроэнергии на станции в Пенсильвании, которая вновь откроется в 2028 году после усовершенствований.

Соглашение призвано обеспечить организацию чистым источником энергии по мере расширения энергоемких центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).

Сейчас план будет направлен на одобрение регулирующих органов.

Владелец станции Constellation Energy заявил, что реактор, который он планировал перезапустить, находится рядом с блоком, который пострадал в аварии 1979 года, но «полностью независим» от него.

Повторное открытие станции добавит более 800 мегаватт безуглеродной электроэнергии в сеть, генерируя миллиарды долларов в виде налогов и другой экономической деятельности, согласно исследованию The Brattle Group, на которое ссылается Constellation.

Дополнение

Microsoft - не единственная технологическая компания, которая обращается к ядерной энергетике с ростом своих энергетических потребностей. Ранее в этом году Amazon также подписала соглашение, которое включает покупку ядерной энергии для питания центра обработки данных. Сейчас эти планы находятся под пристальным вниманием регуляторов.

Справочно

Одна из крупнейших аварий в истории ядерной энергетики произошла 28 марта 1979 года на АЭС Три-Майл-Айленд, расположенной на реке Саскуэханна, неподалеку от Харрисберга.