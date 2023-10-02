Microsoft більше не подовжуватиме ліцензію російським компаніям
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Microsoft з жовтня припинило подовження ліцензій російським компаніям. Про це пишуть росЗМІ та видання DTF, передає УНН.
Деталі
На початку серпня Microsoft повідомив російські компанії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.
Причиною такого рішення стало те, що компанія більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в рф.
Тож, як наслідок, російські клієнти Microsoft не зможуть відновити підписки на корпоративні сервіси як Microsoft 365.
Також компанія наголосила, що ліцензії не продовжуватимуть, оскільки "дотримуються західного санкційного режиму щодо рф". Ба більше, Microsoft нагадали, що продаж всіх його продуктів і послуг у країні припинено.
Російські чиновники заявляють, що "всі розуміли, що до цього йде", а також акцентують увагу на тому, що російські компанії мали півтора роки на підготовку.
Також в рф заявляють, що мають альтернативи Microsoft, зокрема деякі компанії вже перейшли на вітчизняні операційні системи на базі ОС Linux.
Доповнення
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на таке рішення Microsoft.
"Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям. Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365", - написав він.
Єрмак зауважив, що санкційна група Єрмака-Макфола пропонувала такі обмеження.
"Софт у рф має бути, як у печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен із росіян", - додав він.
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