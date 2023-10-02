Microsoft больше не будет продлевать лицензию российским компаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Microsoft с октября прекратило продление лицензий российским компаниям. Об этом пишут росСМИ и издание DTF, передает УНН.
Детали
В начале августа Microsoft уведомил российские компании о том, что прекращает продление лицензий для операционных систем Windows с 30 сентября.
Причиной такого решения стало то, что компания больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в рф.
Поэтому, как следствие, российские клиенты Microsoft не смогут восстановить подписки на корпоративные сервисы как Microsoft 365.
Также компания отметила, что лицензии не будут продлевать, поскольку "придерживаются западного санкционного режима в отношении РФ". Более того, Microsoft напомнили, что продажа всех его продуктов и услуг в стране прекращена.
Российские чиновники заявляют, что "все понимали, что к этому идет", а также акцентируют внимание на том, что у российских компаний было полтора года на подготовку.
Также в рф заявляют, что имеют альтернативы Microsoft, в частности некоторые компании уже перешли на отечественные операционные системы на базе ОС Linux.
Дополнение
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на такое решение Microsoft.
"Корпорация Microsoft с 30 сентября перестала продлевать лицензии российским компаниям. Это означает, что российские клиенты корпорации не смогут восстановить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы вроде Microsoft 365", - написал он.
Ермак отметил, что санкционная группа Ермака-Макфола предлагала такие ограничения.
"Софт у рф должен быть, как у пещерных людей. Ответственность за войну должен чувствовать каждый из россиян", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft выпустил обновление, которое блокирует пиратские копии Windows