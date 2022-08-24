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Ми зробимо все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався – Джонсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсон звернувся до російського диктатора володимира путіна та заявив, що Британія буде знижувати залежність від від російських вуглеводнів. Про це він сказав під час брифінгу в Києві та додав, що країна зробить все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався, передає УНН.

Ми зробимо все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався – Джонсон

Цитата

«володимир путін, ми будемо знижувати нашу залежність від російських вуглеводнів, ми будемо займатися зеленою енергетикою, створюючи вітроелектростанції, які будуть давати сотні мільйонів кВт⋅год і ми зробимо все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався. Дуже хочу, щоб люди моєї країни абсолютно чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні», - сказав Джонсон.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомляв про нову енергетичну стратегію безпеки, яка, за його словами, допоможе захистити країну від шантажу з боку путіна.

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