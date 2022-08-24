Ми зробимо все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався – Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсон звернувся до російського диктатора володимира путіна та заявив, що Британія буде знижувати залежність від від російських вуглеводнів. Про це він сказав під час брифінгу в Києві та додав, що країна зробить все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався, передає УНН.
Цитата
«володимир путін, ми будемо знижувати нашу залежність від російських вуглеводнів, ми будемо займатися зеленою енергетикою, створюючи вітроелектростанції, які будуть давати сотні мільйонів кВт⋅год і ми зробимо все, щоб енергетичний шантаж путіна не вдався. Дуже хочу, щоб люди моєї країни абсолютно чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні», - сказав Джонсон.
Доповнення
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомляв про нову енергетичну стратегію безпеки, яка, за його словами, допоможе захистити країну від шантажу з боку путіна.