Мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался - Джонсон

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«владимир путин, мы будем снижать нашу зависимость от российских углеводородов, мы будем заниматься зеленой энергетикой, создавая ветроэлектростанции, которые будут давать сотни миллионов кВт⋅ч и мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался. Очень хочу, чтобы люди моей страны абсолютно четко понимали, что стоит на кону в Украине», - сказал Джонсон.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал о новой энергетической безопасности, которая, по его словам, поможет защитить страну от шантажа со стороны путина.