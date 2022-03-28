Ми зможемо простояти довго, але нам потрібні літаки – очільник розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Українські воїни готові до тривалої війни з росією, але потребують допомоги в повітряній обороні. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Coffee or Die, пише УНН.
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“Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація”, - сказав Буданов.
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При цьому, особливу увагу очільник ГУР приділив потребі України у літаках п’ятого покоління.
“Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога – більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога, та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків”, - заявив він.
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