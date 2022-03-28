Мы сможем простоять долго, но нам нужны самолеты - глава разведки

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“Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155-мм и более, а также боевая авиация”, - сказал Буданов.

Детали

При этом, особое внимание глава ГУР уделил потребности Украины в самолетах пятого поколения.

“Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения. У нашего врага - большая часть боевой авиации четвертого поколения плюс. Наши пилоты, используя устаревшие самолеты, уничтожают более современную авиацию врага, и способны овладеть самолетами пятого поколения. Я не сомневаюсь в мастерстве украинских летчиков”, - заявил он.

Напомним

Выступая на саммите Североатлантического альянса, Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО о военной помощи. В частности, президент подчеркнул, что Украине хватит 1% всего вооружения НАТО для защиты себя и Европы от российской агрессии.