Ми заслуговували на перемогу: захисник збірної України оцінив нічию із Францією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував нічийний результат (1:1) проти чинних чемпіонів світу французів у відбірковому етапі до ЧС-2022, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Забарний зізнався про втрачену чудову нагоду аби відзначитися. Також заявив, що "жовто-блакитні" мали вигравати такий поєдинок.
"В якійсь мірі нічию з чемпіонами світу можна вважати успіхом. Це була важка гра, але я вважаю, що ми заслуговували на перемогу. Всі хлопці - молодці, грали в хороший футбол і дали гідну відсіч такому суперникові. У мене був відмінний момент. Я повинен був забивати, але вдарив під м'яч", - підкреслив центрбек.
Доповнення
Забарний у першому таймі із "триколірними" не зумів із вбивчої позиції добити м'яч у сітку воріт, запустивши його над поперечиною.
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