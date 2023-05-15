Ми заклали міцний фундамент для того, щоб Україна зробила крок до членства в ЄС - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна дипломатично заклала міцний фундамент для того, щоб зробити дуже важливий крок до членства в Європейському Союзі. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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«Щодо членства в ЄС. Я думаю, що ми заклали міцний фундамент, дипломатично скажу, для того, щоб Україна зробила дуже важливий крок до членства в Європейському Союзі, і зробила його до кінця цього року», - сказав Кулеба.
Він зазначив, що над цим працює вся дипломатична команда Президента.
«Уряд працює, парламент.Але роботи дуже багато, все може зірватися в будь-який момент. Тому дуже важливо, щоб всі сторони, і Україна, і ЄС свою домашню роботу максимально філігранно провели», - розповів Кулеба.
Доповнення
Україна розраховує отримати у червні позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу країни на шляху до ЄС.
Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року та отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.
У грудні повідомлялося, що ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії та готовність надати попередню оцінку навесні.
Президент Зеленський закликав Євросоюз ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.