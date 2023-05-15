Мы заложили прочный фундамент для того, чтобы Украина сделала шаг к членству в ЕС - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина дипломатически заложила прочный фундамент для того, чтобы сделать очень важный шаг к членству в Европейском Союзе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Относительно членства в ЕС. Я думаю, что мы заложили прочный фундамент, дипломатически скажу, для того, чтобы Украина сделала очень важный шаг к членству в Европейском Союзе, и сделала его до конца этого года», - сказал Кулеба.
Он отметил, что над этим работает вся дипломатическая команда Президента.
«Правительство работает, парламент. Но работы очень много, все может сорваться в любой момент. Поэтому очень важно, чтобы все стороны, и Украина, и ЕС свою домашнюю работу максимально филигранно провели», - рассказал Кулеба.
Дополнение
Украина рассчитывает получить в июне положительную промежуточную оценку Европейской комиссии относительно прогресса страны на пути в ЕС.
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.
В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.
Президент Зеленский призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.