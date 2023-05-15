Мы заложили прочный фундамент для того, чтобы Украина сделала шаг к членству в ЕС - Кулеба

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина дипломатически заложила прочный фундамент для того, чтобы сделать очень важный шаг к членству в Европейском Союзе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Относительно членства в ЕС. Я думаю, что мы заложили прочный фундамент, дипломатически скажу, для того, чтобы Украина сделала очень важный шаг к членству в Европейском Союзе, и сделала его до конца этого года», - сказал Кулеба.

Он отметил, что над этим работает вся дипломатическая команда Президента.

«Правительство работает, парламент. Но работы очень много, все может сорваться в любой момент. Поэтому очень важно, чтобы все стороны, и Украина, и ЕС свою домашнюю работу максимально филигранно провели», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Украина рассчитывает получить в июне положительную промежуточную оценку Европейской комиссии относительно прогресса страны на пути в ЕС.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.

Президент Зеленский призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.

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