Ми в Україні: Зеленський разом із дружиною записали відео до дня закоханих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав разом із дружиною Оленою відео до дня закоханих і наголосив - "ми в України", передає УНН.
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"14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так - дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні", - зазначив президент.
Олена Зеленська також долучилась до вітань і додала: "Хочемо сказати, що кохаємо один одного, кохаємо Україну".
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Президент України Володимир Зеленський закликав бізнесменів та політиків, які покинули Україну, повернутися до держави у найближчі 24 години.
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