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15 марта, 19:03 • 100865 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130277 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116734 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110842 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101109 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98094 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85540 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Мы в Украине: Зеленский вместе с женой записали видео ко дню влюбленных

Мы в Украине: Зеленский вместе с женой записали видео ко дню влюбленных

Киев • УНН

 • 42782 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал вместе с женой Еленой видео ко Дню влюбленных и подчеркнул - "Мы в Украине", передает УНН.

Цитата

"14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так - очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", - отметил президент.

Елена Зеленская также присоединилась к поздравлениям и добавила: "Хотим сказать, что любим друг друга, любим Украину".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые покинули Украину, вернуться в государство в ближайшие 24 часа.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

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