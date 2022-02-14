Мы в Украине: Зеленский вместе с женой записали видео ко дню влюбленных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал вместе с женой Еленой видео ко Дню влюбленных и подчеркнул - "Мы в Украине", передает УНН.
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"14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так - очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", - отметил президент.
Елена Зеленская также присоединилась к поздравлениям и добавила: "Хотим сказать, что любим друг друга, любим Украину".
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые покинули Украину, вернуться в государство в ближайшие 24 часа.
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