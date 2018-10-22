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“Ми потрапимо в рай, вони просто здохнуть”: у Кремлі пояснили слова Путіна про ядерний удар

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у своєму виступі на засіданні дискусійного форуму “Валдай” 18 жовтня підкреслював відсутність в російській ядерній доктрині права на превентивний удар, а слова про рай — лише алегорія. Про це сказав у понеділок прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Там мова йшла не про рай головним чином і не про те, хто куди потрапить, а мова йшла про те — і це головне, і це багато хто пропустив — що на доктринальному рівні Росія не залишає за собою права превентивного удару. Тобто у нас в доктрині право на перший удар не зафіксовано”, — сказав Пєсков.

За його словами, Росія вважає за можливе нанести ядерний удар лише в разі, якщо на неї нападуть з використанням ядерної зброї, або нападуть так, що саме існування держави опиниться під загрозою.

“Тобто ми ніколи ні на кого не нападемо першими, ось що сказав президент. Але якщо на нас нападуть, то тоді всі потраплять — хто в пекло, хто в рай, і так далі. Ось що було головне, решта - це все алегорія”, — уклав представник Кремля.

Зазначимо, на “Валдаї” Путін заявив, що російська сторона застосує ядерну зброю тільки після того, як переконається, що хтось завдає удар по її території.

“Агресор повинен знати, що відплата неминуче, що він буде знищений. Ми, жертви агресії, як мученики потрапимо в рай. А вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.

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