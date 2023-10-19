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Ми пишаємося тим, що виступаємо з Ізраїлем, ми хочемо, щоб ви перемогли - прем'єр Британії Сунак

Київ • УНН

 • 202757 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, запевнив прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу у підтримці країни його прагненні захищати себе відповідно до міжнародного права. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Ми пишаємося тим, що виступаємо з Ізраїлем, ми хочемо, щоб ви перемогли - прем'єр Британії Сунак

Цитата

"Я пишаюся тим, що стою тут з вами в найтемнішу годину для Ізраїлю, як ваш друг. Ми будемо стояти з вами в знак солідарності, ми будемо стояти з вашим народом, і ми також хочемо, щоб ви перемогли", - заявив Сунак.

Він також зауважив, що Ізраїль вживає всіх заходів обережності, щоб не завдати шкоди цивільному населенню, «на відміну від терористів ХАМАС, які прагнуть поставити цивільне населення під загрозу»

"Ми також визнаємо, що палестинський народ також є жертвою Хамасу", - заявив Сунак. І додав, що він вітає рішення Ізраїлю дозволити гуманітарні маршрути в Газу.

Своєю чергою прем’єр–міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав події на Близькому Сході "битвою всього цивілізованого світу. Це битва західної цивілізації, битва вільного світу, битва за майбутнє".

"ХАМАС - це нові нацисти, це новий ІДІЛ", - заявив Нетаньягу.

Він стверджує, що існує "вісь зла" Ірану, "Хезболли" і ХАМАС, які хочуть повернути Близький Схід "в епоху неволі і війни, рабства і знищення".

Нетаньягу наполягає, що однією з причин нападу ХАМАС на Ізраїль було прагнення зупинити поширення сил сучасності і миру, які перебували на порозі експансії.

Нагадаємо

Після візиту до Ізраїлю Сунак відправиться в інші країни регіону, намагаючись деескалувати ситуацію.

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