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Мы гордимся тем, что выступаем с Израилем, мы хотим, чтобы вы победили - премьер Британии Сунак

Киев • УНН

 • 202757 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Британский премьер-министр Риши Сунак, находясь с визитом в Израиле, заверил премьер-министра Беньямина Нетаньяху в поддержке страны в его стремлении защищать себя в соответствии с международным правом. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Мы гордимся тем, что выступаем с Израилем, мы хотим, чтобы вы победили - премьер Британии Сунак

Цитата

"Я горжусь тем, что стою здесь с вами в самый темный час для Израиля, как ваш друг. Мы будем стоять с вами в знак солидарности, мы будем стоять с вашим народом, и мы также хотим, чтобы вы победили", - заявил Сунак.

Он также заметил, что Израиль принимает все меры предосторожности, чтобы не нанести вред гражданскому населению, «в отличие от террористов ХАМАС, которые стремятся поставить гражданское население под угрозу»

"Мы также признаем, что палестинский народ также является жертвой Хамаса", - заявил Сунак. И добавил, что он приветствует решение Израиля разрешить гуманитарные маршруты в Газу.

В свою очередь премьер–министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал события на Ближнем Востоке "битвой всего цивилизованного мира. Это битва западной цивилизации, битва свободного мира, битва за будущее".

"ХАМАС - это новые нацисты, это новый ИГИЛ", - заявил Нетаньяху.

Он утверждает, что существует "ось зла" Ирана, "Хезболлы" и ХАМАС, которые хотят вернуть Ближний Восток "в эпоху неволи и войны, рабства и уничтожения".

Нетаньяху настаивает, что одной из причин нападения ХАМАС на Израиль было стремление остановить распространение сил современности и мира, которые находились на пороге экспансии.

Напомним

После визита в Израиль Сунак отправится в другие страны региона, пытаясь деэскалировать ситуацию.

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