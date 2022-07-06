Ми оголосили справжнє сафарі на російські та білоруські гроші - Єнін

Цитата

"На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що ми вже змушуємо росію платити за ті звірства, які вона чинить в Україні, і саме тому ми оголосили справжнє сафарі на російські і білоруські гроші. Наші слідчі вже вилучили легкий гвинтокрил Bell-427, реактивний літак бізнес-класу "Гольфстрім" на суму понад 1, 1 млрд грн. І звичайно, ми не могли собі дозволити, щоб ці літальні апарати просто десь припадали пилом. Саме тому вони працюють для наших воїнів на нашу спільну перемогу", - зазначив перший заступник міністра.

Деталі

З його слів, на цьому підтримка Збройних сил України не завершується, слідчі також вилучили і вантажівки, і легковики, і іншу техніку на загальну суму понад 200 млн грн, і більшу частинуз них вже передали ЗСУ.

Крім того, зазначив Єнін, поставлено на фінансовий контроль операції понад 7 тисяч резидентів, що мали господарські відносини з росією або білоруссю, чим попереджено виведення коштів на суму до 200 млрд грн до вказаних країн.

Він наголосив, що органи поліції використовують усі інструменти, які надає закон.

Нагадаємо

Як стало відомо сьогодні, гелікоптер і літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, передали на потреби ЗСУ.