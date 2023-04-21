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"Ми не дозволимо нічому порушити нашу єдність" - голова Пентагону про "витік" секретних документів

"Ми не дозволимо нічому порушити нашу єдність" - голова Пентагону про "витік" секретних документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час відкриття "Рамштайну" міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін згадав про "витік" секретних документів Пентагону, які, зокрема, стосувалися українського контрнаступу. Він зауважив, що "серйозно" ставить до питання та "не дозволить нічому порушити нашу єдність", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я знаю, що багато хто з вас стежать за повідомленнями про несанкціоноване розкриття конфіденційних і секретних матеріалів Сполучених Штатів... Коли я обговорював це питання з нашими союзниками та партнерами, я був вражений вашою солідарністю та вашим зобов’язанням відкинути спроби розділити нас. І ми не дозволимо нічому порушити нашу єдність", - наголосив Остін.

Деталі

Очільник Пентагону заявив, що продовжить "тісно та з повагою" співпрацювати з партнерами та союзниками стосовно "витоку".

"Я дуже серйозно ставлюся до цього питання", - підкреслив він.

Нагадаємо

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх 18 квітня повідомила, що перші висновки щодо "витоку" секретних документів США будуть представлені міністру через 45 днів. Вона додала, що міністерство оборони США "продовжує активно займатися цим інцидентом".

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