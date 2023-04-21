"Мы не позволим ничему нарушить наше единство" - глава Пентагона об "утечке" секретных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во время открытия "Рамштайна" министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин упомянул об "утечке" секретных документов Пентагона, которые, в частности, касались украинского контрнаступления. Он отметил, что "серьезно" задает вопрос и "не позволит ничему нарушить наше единство", передает корреспондент УНН.
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"Я знаю, что многие из вас следят за сообщениями о несанкционированном раскрытии конфиденциальных и секретных материалов Соединенных Штатов... Когда я обсуждал этот вопрос с нашими союзниками и партнерами, я был поражен вашей солидарностью и вашим обязательством отвергнуть попытки разделить нас. И мы не позволим ничему нарушить наше единство", - подчеркнул Остин.
Детали
Глава Пентагона заявил, что продолжит "тесно и с уважением" сотрудничать с партнерами и союзниками насчет "утечки".
"Я очень серьезно отношусь к этому вопросу", – подчеркнул он.
Напомним
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 18 апреля сообщила, что первые выводы по "утечке" секретных документов США будут представлены министру через 45 дней. Она добавила, что министерство обороны США продолжает активно заниматься этим инцидентом.