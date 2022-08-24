Ми на вашому боці: Макрон заговорив українською та повідомив про судно з гумдопомогою для України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив українською мовою про подальшу підтримку України з боку Франції та повідомив, що через кілька днів з порту Марселя відправиться судно з гуманітарною допомогою для України. Про це він повідомив у своєму відеозверненні з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.
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«Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці. Так буде і надалі», - сказав Макрон української.
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Він також заявив, що Франція мобілізована з першого дня, насамперед щоб завадити війні та спробувати зберегти мир.
«Також ми мобілізовані в економічному, гуманітарному та воєнному планах. Ми продовжуємо та продовжуватимемо: через кілька днів судно покине порт Марселя, щоб доставити харчові продукти, медичні інструменти та реабілітаційні матеріали невідкладної допомоги», - повідомив Макрон.
Макрон також заявив, що захищати суверенітет та незалежність України означає захищати стабільність західного світу.
Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби.
Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде з посади, у відеозверненні привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності. Офіс британського прем'єра прикрасили до цього дня соняхами.
Лідери країн Європейського Союзу вітають Україну з одним із найголовніших державних свят – Днем Незалежності. Привітання надійшли від президента Польщі Анджея Дуди, канцлера Німеччини Олафа Шольца та голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.