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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ми хочемо миру: канцлер Шольц попередив Росію про наслідки вторгнення в Україну

Ми хочемо миру: канцлер Шольц попередив Росію про наслідки вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 16790 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив Росію про "серйозні" економічні та політичні наслідки, якщо вона посилить військову агресію проти України, додавши, що Німеччина та її союзники готові до діалогу з Москвою та хочуть миру. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Зараз на карту поставлено не що інше, як запобігання війні в Європі. Ми хочемо миру, - сказав Шольц журналістам на зустрічі з лідерами прибалтійських держав у Берліні в четвер, закликавши Росію до деескалації. - Подальша військова агресія Росії проти України матиме дуже серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки для Росії. Водночас ми готові до серйозних переговорів із Росією, до діалогу з питань європейської безпеки".

Деталі

Шольц зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Кайєю Каллас, президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем, які хочуть, щоб Німеччина відігравала більш важливу роль у зусиллях військового альянсу НАТО зі зміцнення оборони від Росії у Східній Європі.

"Наша увага зосереджена на підтримці України, - сказала Каллас. - Деескалація не може відбуватися під дулом пістолета і за рахунок України".

Прем'єр-міністр Латвії Каріньш закликав Німеччину взяти на себе "провідну роль, щоб очолити Європейський Союз та НАТО у ці важкі часи".

Додамо

Кремль відкидає звинувачення США та їхніх союзників у тому, що РФ планує вторгнення до України.

У зв'язку з тим, що Росія проводить військові навчання в Білорусії та на Чорному морі після нарощування своїх військ біля України, протистояння викликало побоювання війни в Європі, що призведе до різкого зростання цін на енергоносії на всьому континенті, який залежить від постачання російського газу.

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