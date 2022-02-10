Мы хотим мира: канцлер Шольц предупредил Россию о последствиях вторжения в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил Россию о "серьезных" экономических и политических последствиях, если она усилит военную агрессию против Украины, добавив, что Германия и ее союзники готовы к диалогу с Москвой и хотят мира. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Сейчас на карту поставлено не что иное, как предотвращение войны в Европе. Мы хотим мира, - сказал Шольц журналистам на встрече с лидерами прибалтийских государств в Берлине в четверг, призвав Россию к деэскалации. - Дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь очень серьезные политические, экономические и стратегические последствия для России. В то же время мы готовы к серьезным переговорам с Россией, к диалогу по вопросам европейской безопасности".
Детали
Шольц встретился с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, которые хотят, чтобы Германия играла более важную роль в усилиях военного альянса НАТО по укреплению обороны от России в Восточной Европе.
"Наше внимание сосредоточено на поддержке Украины, - сказала Каллас. - Деэскалация не может происходить под дулом пистолета и за счет Украины".
Премьер-министр Латвии Кариньш призвал Германию взять на себя "ведущую роль, чтобы возглавить Европейский Союз и НАТО в эти трудные времена".
Добавим
Кремль отвергает обвинения США и их союзников в том, что РФ планирует вторжение в Украину.
В связи с тем, что Россия проводит военные учения в Беларуси и в Черном море после наращивания своих войск возле Украины, противостояния вызвало опасения войны в Европе, что приведет к резкому росту цен на энергоносители на всем континенте, который зависит от поставок российского газа.