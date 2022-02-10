Мы хотим мира: канцлер Шольц предупредил Россию о последствиях вторжения в Украину

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил Россию о "серьезных" экономических и политических последствиях, если она усилит военную агрессию против Украины, добавив, что Германия и ее союзники готовы к диалогу с Москвой и хотят мира. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.