Ми б не рекомендували: міжнародні експерти висловилися про розширення функцій "Укрпошти"

ЗМІ відзначають, що “Укрпошті” планували надати такого роду функції з 2017 року — тоді в парламенті зареєстрували законопроект № 6601. Але його не підтримали експерти Головного науково-експертного управління Ради і відкликали. Аналогічний проект знову розробили в 2019 році (№ 2788), і передали для розгляду депутатами 20 січня 2020 року.

Журналісти нагадують, що за часів СРСР “Укрпошта” дійсно працювала з банківською ліцензією — поштові відділення замінювали банківські, листоноші розносили пенсії і відправляли перекази. Але, після імплементації Україною міжнародних стандартів банківської діяльності, пошта втратила такого роду функції.

У документі № 2788 прописано, що “Укрпошта” отримає дозвіл на обслуговування поштових рахунків (аналогічних банківським), здійснювати обмін валют, обслуговувати вклади і т.д. При цьому, як пишуть журналісти, реформа “обнулить” вигоду, про яку говорять автори проекту, оскільки запуск такої фінустанови стане новим втручанням держави в конкуренцію в банківському секторі, при цьому і так частка держбанків в чистих активах становить 54%, і монополізація банківської сфери державою виросте.

Згідно з проектом також не обумовлено контроль регулятора над “Укрпоштою” — оператор не отримає статус фінустанови, і Нацбанк не зможе встановлювати аналогічні банківським вимоги для нього.

Також є проблема з системою “Укрпошта” — система гарантування вкладів фізосіб. Законопроект передбачає участь її в ФГВЛ, проте вона отримає пільгу — її звільнять від сплати збору в розмірі 1% капіталу. При цьому рівень захисту вкладників буде недостатнім, а компенсації будуть покривати за рахунок держави. Також, на думку експертів, є ризики зловживань у банку “Укрпошти”.

Як відзначають журналісти, міжнародні партнери України можуть резонно поцікавитися логікою надання переваг для “Укрпошти”.

“Не розумію сенсу випускати на ринок структуру, яка технічно і професійно до цього не готова. Давайте розглянемо кожну країну окремо. У них окремі структури в складі поштового оператора, з виконанням ключових критеріїв, які виконують банки”, — висловилася про проект народний депутат ВРУ Ніна Южаніна.

“Модель, яка пропонується це outdating. Більшість країн пішло від неї. Можна знайти дуже мало країн, які мають поштовий акаунт на балансі, країни йдуть до агентської (моделі). Ми б не рекомендували створювати модель, від якої світ відмовився. Агентська модель має підмоделі, які можна ефективно використовувати. Одна з моделей, яку пропонував Смілянський — щоб „Укрпошта“ мала власний банк. Її ефективно можна буде використовувати в Україні”, — коментував проект представник Світового банку.

Згідно з висновками видання з урахуванням згаданих проблем наділяти оператора “Укрпошта” банківськими функціями слід зі створенням окремої банківської структури, або видаючи йому ліцензію на рівних з іншими банками умовах.