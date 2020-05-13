Мы бы не рекомендовали: международные эксперты высказались о расширении функций "Укрпочты"

СМИ отмечают, что “Укрпочте” планировали предоставить такого рода функции с 2017 года — тогда в парламенте зарегистрировали законопроект № 6601. Но его не поддержали эксперты Главного научно-экспертного управления Рады и отозвали. Аналогичный проект вновь разработали в 2019 году (№ 2788), и передали для рассмотрения депутатами 20 января 2020 года.

Журналисты напоминают, что во времена СССР “Укрпочта” действительно работала с банковской лицензией — почтовые отделения заменяли банковские, почтальоны разносили пенсии и отправляли переводы. Но, после имплементации Украиной международных стандартов банковской деятельности, почта лишилась такого рода функций.

В документе № 2788 прописано, что “Укрпочта” получит разрешение на обслуживание почтовых счетов (аналогичных банковским), осуществлять обмен валют, обслуживать вклады и т.д. При этом, как пишут журналисты, реформа “обнулит” выгоду, о которой говорят авторы проекта, поскольку запуск такого финучреждения станет новым вмешательством государства в конкуренцию в банковском секторе, при этом и так доля госбанков в чистых активах составляет 54%, и монополизация банковской сферы государством вырастет.

Согласно проекту также не обусловлен контроль регулятора над “Укрпочтой” — оператор не получит статус финучреждения, и Нацбанк не сможет устанавливать аналогичные банковским требования для него.

Также есть проблема с системой “Укрпочта” — система гарантирования вкладов физлиц. Законопроект предполагает участие ее в ФГВЛ, однако она получит льготу — ее освободят от уплаты сбора в размере 1% капитала. При этом уровень защиты вкладчиков будет недостаточным, а компенсации будут покрывать за счет государства. Также, по мнению экспертов, есть риски злоупотреблений в банке “Укрпочты”.

Как отмечают журналисты, международные партнеры Украины могут резонно поинтересоваться логикой предоставления преимуществ для “Укрпочты”.

“Не понимаю резона выпускать на рынок структуру, которая технически и профессионально к этому не готова. Давайте рассмотрим каждую страну отдельно. У них отдельные структуры в составе почтового оператора, с выполнением ключевых критериев, которые выполняют банки”, — высказалась о проекте народный депутат ВРУ Нина Южанина.

“Модель, которая предлагается это outdating. Большинство стран ушло от нее. Можно найти очень мало стран, которые имеют почтовый аккаунт на балансе, страны уходят к агентской (модели). Мы бы не рекомендовали создавать модель, от которой мир отказался. Агентская модель имеет подмодели, которые можно эффективно использовать. Одна из моделей, которую предлагал Смелянский — чтобы „Укрпочта“ имела собственный банк. Ее эффективно можно будет использовать в Украине”, — комментировал проект представитель Всемирного банка.

Согласно выводам издания с учетом упомянутых проблем наделять оператора “Укрпочта” банковскими функциями следует с созданием отдельной банковской структуры, либо выдавая ему лицензию на равных с другими банками условиях.