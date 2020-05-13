Мы бы не рекомендовали: международные эксперты высказались о расширении функций "Укрпочты"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12864 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 75667 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108728 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180657 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184289 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391470 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226505 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501327 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349501 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230544 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 22010 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47667 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16403 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16010 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16721 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143480 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131443 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219757 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391470 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501327 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Марк Рютте

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12864 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38751 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38416 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45954 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75982 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Мы бы не рекомендовали: международные эксперты высказались о расширении функций "Укрпочты"

Киев • УНН

 • 6754 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Передача национальному почтовому оператору “Укрпочта” банковских функций — рискованная инициатива, которую сложно объяснить с точки зрения логики и международного опыта, пишет УНН.

Мы бы не рекомендовали: международные эксперты высказались о расширении функций "Укрпочты"

СМИ отмечают, что “Укрпочте” планировали предоставить такого рода функции с 2017 года — тогда в парламенте зарегистрировали законопроект № 6601. Но его не поддержали эксперты Главного научно-экспертного управления Рады и отозвали. Аналогичный проект вновь разработали в 2019 году (№ 2788), и передали для рассмотрения депутатами 20 января 2020 года.

Журналисты напоминают, что во времена СССР “Укрпочта” действительно работала с банковской лицензией — почтовые отделения заменяли банковские, почтальоны разносили пенсии и отправляли переводы. Но, после имплементации Украиной международных стандартов банковской деятельности, почта лишилась такого рода функций.

В документе № 2788 прописано, что “Укрпочта” получит разрешение на обслуживание почтовых счетов (аналогичных банковским), осуществлять обмен валют, обслуживать вклады и т.д. При этом, как пишут журналисты, реформа “обнулит” выгоду, о которой говорят авторы проекта, поскольку запуск такого финучреждения станет новым вмешательством государства в конкуренцию в банковском секторе, при этом и так доля госбанков в чистых активах составляет 54%, и монополизация банковской сферы государством вырастет.

Согласно проекту также не обусловлен контроль регулятора над “Укрпочтой” — оператор не получит статус финучреждения, и Нацбанк не сможет устанавливать аналогичные банковским требования для него.

Также есть проблема с системой “Укрпочта” — система гарантирования вкладов физлиц. Законопроект предполагает участие ее в ФГВЛ, однако она получит льготу — ее освободят от уплаты сбора в размере 1% капитала. При этом уровень защиты вкладчиков будет недостаточным, а компенсации будут покрывать за счет государства. Также, по мнению экспертов, есть риски злоупотреблений в банке “Укрпочты”.

Как отмечают журналисты, международные партнеры Украины могут резонно поинтересоваться логикой предоставления преимуществ для “Укрпочты”.

“Не понимаю резона выпускать на рынок структуру, которая технически и профессионально к этому не готова. Давайте рассмотрим каждую страну отдельно. У них отдельные структуры в составе почтового оператора, с выполнением ключевых критериев, которые выполняют банки”, — высказалась о проекте народный депутат ВРУ Нина Южанина.

“Модель, которая предлагается это outdating. Большинство стран ушло от нее. Можно найти очень мало стран, которые имеют почтовый аккаунт на балансе, страны уходят к агентской (модели). Мы бы не рекомендовали создавать модель, от которой мир отказался. Агентская модель имеет подмодели, которые можно эффективно использовать. Одна из моделей, которую предлагал Смелянский — чтобы „Укрпочта“ имела собственный банк. Ее эффективно можно будет использовать в Украине”, — комментировал проект представитель Всемирного банка.

Согласно выводам издания с учетом упомянутых проблем наделять оператора “Укрпочта” банковскими функциями следует с созданием отдельной банковской структуры, либо выдавая ему лицензию на равных с другими банками условиях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11