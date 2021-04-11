MH17: журналісти з Нідерландів опублікували записи перемовин обвинувачених у збитті літака з керівництвом РФ

ukru
17:51 • 8886 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 79954 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 91259 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 116030 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 133172 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160970 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195292 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293685 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192058 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181337 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 109179 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117838 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130974 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143604 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 109289 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 92170 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293700 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229909 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323984 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 318091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 49509 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105320 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106618 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 104009 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117606 перегляди
Актуальне
MH17: журналісти з Нідерландів опублікували записи перемовин обвинувачених у збитті літака з керівництвом РФ

MH17: журналісти з Нідерландів опублікували записи перемовин обвинувачених у збитті літака з керівництвом РФ

Київ • УНН

 • 37542 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Журналісти з Нідерландів повідомили, що отримали доступ до тисяч перехоплених телефонних розмов Сергія Дубинського, що проходить одним з чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу Boeing в Україні у липні 2014 року. Зміст розмов і заснована на них реконструкція подій опубліковані в неділю голландською програмою Nieuwsuur, передає УНН з посиланням також на NOS і інші місцеві ЗМІ.

Деталі

За даними журналістів, записи були зроблені Службою безпеки України. З них 12 бесід вже були опубліковані Спільною слідчою групою (ССГ), яка проводить кримінальне розслідування трагедії.

“Це тисячі розмов є частиною розслідування, — повідомляє Nieuwsuur. — Бесіди підтверджують зроблений раніше ССГ та Радою з безпеки Нідерландів висновок, що рейс MH17 був збитий з комплексу “Бук”.

Мова про переговори, проведених Сергієм “Похмурим” Дубінським в липні і серпні 2014 року, який тоді був заступником так званого міністра оборони “ДНР” Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У розмові, що відбувалося 17 липня, в день катастрофи, Дубінський повідомляє, що встановив прямий контакт з Москвою. За його словами, його командир Ігор Гіркін також говорив з Москвою “на вищому рівні”. У той же день Дубінський багато говорив про ракету “Бук”, яка і збила MH17.

Менш ніж через півгодини після катастрофи Дубінський дізнається від своїх спільників, що вони збили український винищувач. Потім Дубінському потрібно майже дві години, щоб виявити, що в цей час був збитий Boeing. Коли він вимагає роз’яснень, його підлеглі змінюють свою історію. Вони повторюють, що збили винищувач противника, але тільки після того, як він нібито збив Boeing.

У той же час, за даними Голландського комітету безпеки, поряд з рейсом MH17 не було інших літаків. Той факт, що Дубінський і його співучасники могли не знати, з якої саме мети випустили ракету, не має значення для звинувачення, — йдеться в публікації.

Довідка

Пасажирський літак Boeing компанії “Малайзійські авіалінії”, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області України, в результаті чого загинули 298 осіб — громадяни десяти держав. Для кримінального розслідування трагедії була створена ССГ, яка в червні 2019 року оголосила, що встановила групу з чотирьох осіб, підозрюваних в причетності до інциденту. Це колишній глава бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) і його підлеглі Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами