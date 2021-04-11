MH17: журналісти з Нідерландів опублікували записи перемовин обвинувачених у збитті літака з керівництвом РФ

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За даними журналістів, записи були зроблені Службою безпеки України. З них 12 бесід вже були опубліковані Спільною слідчою групою (ССГ), яка проводить кримінальне розслідування трагедії.

“Це тисячі розмов є частиною розслідування, — повідомляє Nieuwsuur. — Бесіди підтверджують зроблений раніше ССГ та Радою з безпеки Нідерландів висновок, що рейс MH17 був збитий з комплексу “Бук”.

Мова про переговори, проведених Сергієм “Похмурим” Дубінським в липні і серпні 2014 року, який тоді був заступником так званого міністра оборони “ДНР” Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У розмові, що відбувалося 17 липня, в день катастрофи, Дубінський повідомляє, що встановив прямий контакт з Москвою. За його словами, його командир Ігор Гіркін також говорив з Москвою “на вищому рівні”. У той же день Дубінський багато говорив про ракету “Бук”, яка і збила MH17.

Менш ніж через півгодини після катастрофи Дубінський дізнається від своїх спільників, що вони збили український винищувач. Потім Дубінському потрібно майже дві години, щоб виявити, що в цей час був збитий Boeing. Коли він вимагає роз’яснень, його підлеглі змінюють свою історію. Вони повторюють, що збили винищувач противника, але тільки після того, як він нібито збив Boeing.

У той же час, за даними Голландського комітету безпеки, поряд з рейсом MH17 не було інших літаків. Той факт, що Дубінський і його співучасники могли не знати, з якої саме мети випустили ракету, не має значення для звинувачення, — йдеться в публікації.

Довідка

Пасажирський літак Boeing компанії “Малайзійські авіалінії”, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області України, в результаті чого загинули 298 осіб — громадяни десяти держав. Для кримінального розслідування трагедії була створена ССГ, яка в червні 2019 року оголосила, що встановила групу з чотирьох осіб, підозрюваних в причетності до інциденту. Це колишній глава бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) і його підлеглі Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.