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MH17: журналисты из Нидерландов опубликовали записи переговоров обвиняемых в сбивании самолета с руководством РФ

MH17: журналисты из Нидерландов опубликовали записи переговоров обвиняемых в сбивании самолета с руководством РФ

Киев  •  УНН

 • 37536 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Журналисты из Нидерландов сообщили, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing в Украине в июле 2014 года. Содержание бесед и основанная на них реконструкция событий опубликованы в воскресенье голландской программой Nieuwsuur, передает УНН со ссылкой также на NOS и другие местные СМИ.

Детали

По данным журналистов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), проводящей уголовное расследование трагедии.

“Это тысячи разговоров являются частью расследования, — сообщает Nieuwsuur. — Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук”.

Речь о переговорах, проведенных Сергеем “Хмурым” Дубинским в июле и августе 2014 года, который тогда был заместителем так называемого министра обороны “ДНР” Игоря Стрелкова-Гиркина.

В разговоре, происходившем 17 июля, в день катастрофы, Дубинский сообщает, что установил прямой контакт с Москвой. По его словам, его командир Игорь Гиркин также говорил с Москвой “на высшем уровне”. В тот же день Дубинский много говорил о ракете “Бук”, которая и сбила MH17.

Менее чем через полчаса после катастрофы Дубинский узнает от своих сообщников, что они сбили украинский истребитель. Затем Дубинскому требуется почти два часа, чтобы обнаружить, что в это время был сбит Boeing. Когда он требует разъяснений, его подчиненные меняют свою историю. Они повторяют, что сбили истребитель противника, но только после того, как он якобы сбил Boeing.

В то же время, по данным Голландского комитета безопасности, рядом с рейсом MH17 не было других самолетов. Тот факт, что Дубинский и его соучастники могли не знать, по какой именно цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, — говорится в публикации.

Справка

Пассажирский самолет Boeing компании “Малайзийские авиалинии”, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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