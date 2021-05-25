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МГЗ двічі вимагав відводу судді у справі на 9 млрд грн: як проходить процес проти "Стоп шлам"

Київ • УНН

 • 19191 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Заводський районний суд Миколаєва продовжує розгляд по суті позову громадської організації "Стоп Шлам", що намагається відсудити у Миколаївського глиноземного заводу понад 9 млрд грн. Як заявляє сторона захисту, в суді організація не гребує вдаватися до маніпуляцій з експертизами, передає УНН.

МГЗ двічі вимагав відводу судді у справі на 9 млрд грн: як проходить процес проти "Стоп шлам"

На черговому засіданні адвокат-представник МГЗ Володимир Ващенко двічі вимагав відводу судді Ірини Бобрової - її звинуватили в упередженості. Як заявив адвокат, що захищає інтереси заводу, представники "Стоп Шлам" заручилися результатами нової експертизи і запевняють, що направили її результати заводу. Але на МГЗ документ не отримували і не можуть надати свою позицію з приводу нової експертизи.

Про це повідомляють миколаївські ЗМІ, які спостерігають за резонансним процесом. Як відомо, до нинішнього часу суд перейшов до розгляду справи по суті після надання сторонами матеріалів.

"Копії доказів, які представляються в суді, заздалегідь відправляються або надаються особою, яка їх надає. Заздалегідь. Відповідно до закону, представники МГЗ клопотали перед судом оголосити перерву в судовому засіданні до отримання документів поштою, щоб на їх підставі надати письмові пояснення. Однак суд приєднав не одержаний МГЗ висновок судової експертизи до матеріалів справи, і відмовився оголосити перерву, тим самим відмовивши в дотриманні процесуальних прав МГЗ", - заявив на суді адвокат заводу Володимир Ващенко.

Він підкреслив, що суд встановив: станом на 17 травня поштове відправлення було на сортувальній станції в Києві, але засідання було призначено на 21 травня без забезпечення прав МГЗ на захист в судовому процесі. "Порушуючи принципи змагальності та рівності, Заводський суд Миколаєва не тільки долучив дані документи до матеріалів справи, а й призначив наступне засідання таким чином, який об'єктивно позбавляє відповідача можливості скористатися даними ЦПКУ правами - отримати документи заздалегідь, як зазначено в законі, - підкреслив адвокат заводу. - На думку МГЗ, такі дії свідчать про упередженість та необ'єктивність суду. З урахуванням викладеного, керуючись статтями 36 39 ЦПКУ, МГЗ заявляє відвід судді Ірині Бобрової в цій справі, в зв'язку з наявністю обґрунтованих сумнівів в її неупередженості та об'єктивності".

"Цей відвід, на мою особисту думку - виключно затягування судового процесу", - протестував представник "Стоп Шлам" адвокат Артемій Воробйов. Суддя також не побачила в своїх діях порушення процесуального законодавства: "Не надані докази упередженості судді Бобрової та присутності особистої зацікавленості, а також певної привабливості і потурання однієї зі сторін у справі. Суд не бачить підстав для задоволення цього відводу. На підставі викладеного суд постановив відмовити у відведенні, рішення оскарженню не підлягає", - оголосила своє рішення суддя Ірина Боброва.

Разом з тим, незважаючи на присутність в залі журналістів місцевих ЗМІ, суддя відмовилася зачитувати текст психологічної експертизи, на якій будується позов "Стоп шлам" на 9 млрд грн до МГЗ, а обмежилася лише зачитуванням висновків. На попередньому засіданні адвокат "Стоп шлам" також намагався усунути ЗМІ від участі в засіданнях, на яких розглядається резонансна справа.

Адвокати МГЗ продовжують наполягати, що сумнівна психологічна експертиза не може бути підставою для такого позову, оскільки ні медики, ні державні контролюючі органи не фіксують шкоди для жителів прилеглих територій від діяльності МГЗ, завод не порушує вимог екологічного законодавства, державні регулятори не знаходять перевищення норм у викидах заводу.

У той же час "Стоп шлам" будує свій позов на підставі заяви про незручності "психологічного характеру" для жителів прилеглих до МГЗ територій. Також протягом усього судового процесу адвокати організації жодного разу не викликали до суду хоча б одного з понад 1200 нібито постраждалих від діяльності МГЗ: раніше журналісти встановили, що ці люди навіть не знають про позов і що можуть стати мільйонерами. Суддя також відхиляє клопотання МГЗ, в яких його адвокати просять викликати в суд хоча б одного з потерпілих.

Наступне засідання суду у справі призначено на 25 травня.

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