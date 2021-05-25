НГЗ дважды требовал отвода судьи в деле на 9 млрд грн: как проходит процесс против “Стоп шлам”

На очередном заседании адвокат-представитель НГЗ Владимир Ващенко дважды требовал отвода судьи Ирины Бобровой — ее обвинили в предвзятости. Как заявил адвокат, защищающий интересы завода, представители “Стоп Шлам” заручились результатами новой экспертизы и уверяют, что направили ее результаты заводу. Но на НГЗ документ не получали и не могут предоставить свою позицию по поводу новой экспертизы.

Об этом сообщают николаевские СМИ, которые наблюдают за резонансным процессом. Как известно, к нынешнему времени суд перешел к рассмотрению дела по сути после предоставления сторонами материалов.

“Копии доказательств, которые представляются в суде, заранее отправляются или предоставляются лицом, которое их предоставляет. Заранее. Согласно закону, представители НГЗ ходатайствовали перед судом объявить перерыв в судебном заседании до получения документов по почте, чтобы на их основании предоставить письменные пояснения. Однако суд присоединил не полученный НГЗ вывод судебной экспертизы к материалам дела, и отказался огласить перерыв, тем самым отказал в соблюдении процессуальных прав НГЗ”, — заявил на суде адвокат завода Владимир Ващенко.

Он подчеркнул, что суд установил: по состоянию на 17 мая почтовое отправление было на сортировочной станции в Киеве, но заседание было назначено на 21 мая без обеспечения прав НГЗ на защиту в судебном процессе. “Нарушая принципы соревновательности и равности, заводский суд Николаева не только приобщил данные документы к материалам дела, но и назначил следующее заседание таким образом, который объективно лишает ответчика возможности воспользоваться данными ГПКУ правами — получить документы заранее, как указано в законе, — подчеркнул адвокат завода. — По мнению НГЗ, такие действия свидетельствуют о предвзятости и необъективности суда. С учетом изложенного, руководствуясь статьями 36 39 ГПКУ, НГЗ заявляет отвод судье Ирине Бобровой в этом деле, в связи с наличием обоснованных сомнений в ее непредвзятости и объективности”.

“Этот отвод, по моему личному мнению — исключительно затягивание судебного процесса”, — протестовал представитель “Стоп Шлам” адвокат Артемий Воробьев. Судья также не увидела в своих действиях нарушения процессуального законодательства: “Не предоставлены доказательства предвзятости судьи Бобровой и присутствия личной заинтересованности, а также определенной привлекательности и потаканий одной из сторон в деле. Суд не видит оснований для удовлетворения этого отвода. На основании изложенного суд постановил отказать в отводе, решение опротестованию не подлежит”, — объявила свое решение судья Ирина Боброва.

Вместе с тем, несмотря на присутствие в зале журналистов местных СМИ, судья отказалась зачитывать текст психологической экспертизы, на которой строится иск “Стоп шлам” на 9 млрд. грн. к НГЗ, а ограничилась лишь зачитыванием выводов. На предыдущем заседании адвокат “Стоп шлам” также пытался устранить СМИ от участия в заседаниях, на которых рассматривается резонансное дело.

Адвокаты НГЗ продолжают настаивать, что сомнительная психологическая экспертиза не может быть основанием для такого иска, поскольку ни медики, ни государственные контролирующие органы не фиксируют вреда для жителей прилегающих территорий от деятельности НГЗ, завод не нарушает требований экологического законодательства, государственные регуляторы не находят превышения норм в выбросах завода.

В то же время “Стоп шлам” строит свой иск на основании заявления о неудобствах “психологического характера” для жителей прилегающих к НГЗ территорий. Также на протяжении всего судебного процесса адвокаты организации ни разу не вызвали в суд хотя бы одного из более 1200 якобы пострадавших от деятельности НГЗ: ранее журналисты установили, что эти люди даже не знают о иске и что могут стать миллионерами. Судья также отклоняет ходатайства НГЗ, в которых его адвокаты просят вызвать в суд хотя бы одного из пострадавших.

Следующее заседание суда по делу назначено на 25 мая.