Мей збирається виступити з промовою щодо Brexit 2 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела зустріч з членами уряду, де сторони досягли домовленості з приводу основи її майбутнього виступу 2 березня щодо відносин Британії з Європейським Союзом після Brexit. Про це в п'ятницю повідомив її прес-секретар, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Це була дуже позитивна зустріч і крок вперед, на якій досягнуто домовленості щодо основи виступу прем'єр-міністра щодо наших майбутніх відносин", - сказав представник прес-служби після зустрічі в четвер, спрямованої на вирішення розбіжностей з приводу стратегії у кабінеті Т.Мей.
"Тепер дискусії відбуватимуться при всіх членах уряду і ви можете очікувати, що прем'єр-міністр виступить з промовою в наступну п'ятницю", - додав він.
Нагадаємо, канцлер ФРН А.Меркель закликала переглянути фінансову структуру ЄС без Великої Британії.