Мэй собирается выступить с речью по Brexit 2 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с членами правительства, где стороны достигли договоренности по поводу основы ее предстоящего выступления 2 марта относительно будущих отношений Великобритании с Европейским Союзом после Brexit. Об этом в пятницу сообщил ее пресс-секретарь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Это была очень позитивная встреча и шаг вперед, на которой достигнута договоренность относительно основы выступления премьер-министра относительно наших будущих отношений", - сказал представитель пресс-службы после встречи в четверг, направленной на разрешение разногласий по поводу стратегии в кабинете Т.Мэй.
"Теперь дискуссии будут проходить при всех членах правительства и вы можете ожидать, что премьер-министр выступит с речью в следующую пятницу", - добавил он.
Напомним, канцлер ФРГ А.Меркель призвала пересмотреть финансовую структуру ЕС без Великобритании.