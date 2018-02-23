Мэй собирается выступить с речью по Brexit 2 марта

"Это была очень позитивная встреча и шаг вперед, на которой достигнута договоренность относительно основы выступления премьер-министра относительно наших будущих отношений", - сказал представитель пресс-службы после встречи в четверг, направленной на разрешение разногласий по поводу стратегии в кабинете Т.Мэй.

"Теперь дискуссии будут проходить при всех членах правительства и вы можете ожидать, что премьер-министр выступит с речью в следующую пятницу", - добавил он.

Напомним, канцлер ФРГ А.Меркель призвала пересмотреть финансовую структуру ЕС без Великобритании.