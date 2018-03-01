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Мей заявила Туску, що не згодна із проектом документа ЄС по Brexit

Київ • УНН

 • 8454 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила голові Європейської ради Дональду Туску, що не згодна з проектом документа ЄС по Brexit, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

“Прем’єр-міністр заявила, що проект документа по Brexit неприйнятний для Великої Британії, оскільки в разі його реалізації він підірве внутрішній ринок і структурну цілісність Сполученого Королівства”, — йдеться у повідомленні прес-служби, яке цитує видання.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей провела зустріч з членами уряду, де сторони досягли домовленості з приводу основи її майбутнього виступу 2 березня щодо відносин Британії з Європейським Союзом після Brexit.

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