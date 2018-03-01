Мэй заявила Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила председателю Европейского совета Дональду Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Премьер-министр заявила, что проект документа по Brexit неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства", - говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует издание.
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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с членами правительства, где стороны достигли договоренности по поводу основы ее будущего выступления 2 марта по отношениям Великобритании с Европейским Союзом после Brexit.