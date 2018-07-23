Мей заявила, що любить куховарити і серіали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей розповіла, чим любить займатися у вільний час від “самої напруженої роботи в світі”. Про це з посиланням на Sky News повідомляє УНН.
Британський прем’єр розповіла, що у вихідні любить готувати і вдома у неї зберігається понад 150 кулінарних книг.
“Є кілька речей, якими я займаюся: я люблю гуляти, коли у нас виходить взяти вихідний, ми виходимо на прогулянку. Я люблю готувати, до того ж приготування приносить користь — їжу можна з’їсти ”, - пояснила Мей.
Вона додала, що крім вивчення книг по готуванні вона любить дивитися американський серіал “Морська поліція”. Також наголошується, що Мей назвала свою роботу “самої стресової в світі”.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пригрозила незгодним з її планом виходу країни з ЄС однопартійцям з Консервативної партії достроковими виборами цього літа, якщо вони не підтримають її.