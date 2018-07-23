Мэй заявила, что любит готовить и сериалы

Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.

"Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же приготовление приносит пользу - еду можно съесть", - пояснила Мэй.

Она добавила, что помимо изучения книг по готовке она любит смотреть американский сериал "Морская полиция". Также отмечается, что Мэй назвала свою работу "самой стрессовой в мире".

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила несогласным с ее планом выхода страны из ЕС однопартийцам из Консервативной партии досрочными выборами этим летом, если они не поддержат ее.