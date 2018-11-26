Мей попередить парламент про наслідки провалу голосування по угоді з ЄС

“Як парламент в найближчі кілька тижнів ми повинні будемо розглянути цю угоду в деталях, обговорити її в поважній манері, прислухатися до думки людей в наших виборчих округах і прийняти рішення про те, що відповідає нашим національним інтересам, — йдеться в тексті виступу прем’єра, яка, як і всі інші члени уряду є депутатом парламенту. — Це той вибір, які повинні зробити парламентарі. Ми можемо підтримати цю угоду, виконавши зобов’язання перед тими, хто голосував на референдумі і взятися за будівництво світлого забезпеченого майбутнього для нашого народу. Або ж парламент може відхилити цю угоду, почавши все спочатку, що відкриє шлях для посилення суперечностей і невизначеності з усіма супутніми цьому ризиками ”.

Раніше Мей пообіцяла, що присвятить два з невеликим тижні до голосування в Вестмінстері агітаційній кампанії, в ході якої вона зустрічатиметься з жителями Сполученого Королівства, пояснюючи їм суть угоди і її вигоди.

Підтримати угоду, яку кабінет Мей погодив з Брюсселем, відмовляються не тільки опозиційна Лейбористська партія, а й частина однопартійців прем’єр-міністра. Крім того, за угоду в її нинішньому вигляді відмовляється голосувати союзник торі — Демократична юніоністська партія (ДЮП) Північної Ірландії, хиткий союз з якою забезпечує консерваторам більшість голосів в парламенті.

Як повідомляв УНН, Тереза Мей у відкритому листі попросила британців підтримати її проект угоди з ЄС.