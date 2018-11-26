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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97454 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138444 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133288 просмотра

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Мэй предупредит парламент о последствиях провала голосования по сделке c ЕС

Мэй предупредит парламент о последствиях провала голосования по сделке c ЕС

Киев  •  УНН

 • 11675 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тереза Мэй намерена 26 ноября выступить перед Палатой общин британского парламента, предупредив депутатов о том, что Соединенное Королевство столкнется с рядом неприятных последствий, если проект утвержденной в Брюсселе сделки с ЕС не будет одобрен Вестминстером. Соответствующее заявление содержится в тексте речи Мэй, выдержки из которой опубликовала газета Daily Telegraph, передает УНН.

“Как парламент в ближайшие несколько недель мы должны будем рассмотреть эту сделку в деталях, обсудить ее в уважительной манере, прислушаться к мнению людей в наших избирательных округах и принять решение о том, что соответствует нашим национальным интересам, — говорится в тексте выступления премьера, которая, как и все остальные члены правительства является депутатом парламента. — Это тот выбор, которые должны сделать парламентарии. Мы можем поддержать эту сделку, выполнив обязательства перед голосовавшими на референдуме и взяться за строительство светлого обеспеченного будущего для нашего народа. Либо же парламент может отвергнуть эту сделку, начав все сначала, что откроет путь для усиления противоречий и неопределенности со всеми сопутствующими этому рисками”.

Ранее Мэй пообещала, что посвятит две с небольшим недели до голосования в Вестминстере агитационной кампании, в ходе которой она будет встречаться с жителями Соединенного Королевства, объясняя им суть сделки и ее выгоды.

Поддержать сделку, которую кабинет Мэй согласовал с Брюсселем, отказываются не только оппозиционная Лейбористская партия, но и часть однопартийцев премьер-министра. Кроме того, за сделку в ее нынешнем виде отказывается голосовать союзник тори — Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии, шаткий союз с которой обеспечивает консерваторам большинство голосов в парламенте.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй в открытом письме попросила британцев поддержать ее проект соглашения с ЕС.

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