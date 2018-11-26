Мэй предупредит парламент о последствиях провала голосования по сделке c ЕС

“Как парламент в ближайшие несколько недель мы должны будем рассмотреть эту сделку в деталях, обсудить ее в уважительной манере, прислушаться к мнению людей в наших избирательных округах и принять решение о том, что соответствует нашим национальным интересам, — говорится в тексте выступления премьера, которая, как и все остальные члены правительства является депутатом парламента. — Это тот выбор, которые должны сделать парламентарии. Мы можем поддержать эту сделку, выполнив обязательства перед голосовавшими на референдуме и взяться за строительство светлого обеспеченного будущего для нашего народа. Либо же парламент может отвергнуть эту сделку, начав все сначала, что откроет путь для усиления противоречий и неопределенности со всеми сопутствующими этому рисками”.

Ранее Мэй пообещала, что посвятит две с небольшим недели до голосования в Вестминстере агитационной кампании, в ходе которой она будет встречаться с жителями Соединенного Королевства, объясняя им суть сделки и ее выгоды.

Поддержать сделку, которую кабинет Мэй согласовал с Брюсселем, отказываются не только оппозиционная Лейбористская партия, но и часть однопартийцев премьер-министра. Кроме того, за сделку в ее нынешнем виде отказывается голосовать союзник тори — Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии, шаткий союз с которой обеспечивает консерваторам большинство голосов в парламенте.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй в открытом письме попросила британцев поддержать ее проект соглашения с ЕС.